Scuola di Ceramica Vietrese | consegnati i camici agli allievi della seconda edizione
Si è svolta, presso l’aula consiliare del Comune di Vietri sul Mare, la cerimonia di consegna dei camici agli allievi della seconda edizione della Scuola Regionale di Ceramica Vietrese, che accoglie 20 giovani NEET selezionati per il corso di formazione “Operatore della ceramica artigianale”. Il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: scuola - ceramica
Scuola di ceramica vietrese: tutto pronto per la cerimonia di consegna dei camici
Vietri sul Mare, Scuola di Ceramica Vietrese: dall’aula alla bottega
#Vietri - La seconda edizione della Scuola Regionale della Ceramica. #ArteeCultura #Ceramica #Scuola #Edizione #Regionale #NanoTV - facebook.com Vai su Facebook
Scuola di Ceramica Vietrese: consegnati i camici agli allievi della seconda edizione. Al via il percorso nelle botteghe; Scuola di Ceramica Vietrese: consegnati i camici ai nuovi allievi; Scuola di ceramica vietrese: tutto pronto per la cerimonia di consegna dei camici.
Scuola di Ceramica Vietrese: consegnati i camici ai nuovi allievi - Si è svolta questa mattina, presso l’aula consiliare del Comune di Vietri sul Mare, la cerimonia di consegna dei camici agli allievi della seconda edizione della Scuola Regionale di Ceramica Vietrese, ... Si legge su msn.com
Camici bianchi per gli allievi della Scuola di Ceramica Vietrese: un simbolico ingresso nell'arte - Si è tenuta ieri, 16 settembre, presso l'aula consiliare comunale la cerimonia di consegna dei camici. Segnala ilvescovado.it