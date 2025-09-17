Ancora “minorenne“, ma già con un curriculum da veterana: in diciassette anni la Fondazione Banca Popolare di Lodi ha approvato oltre 1. 600 progetti , per più di 17,5 milioni di euro erogati, spaziando dalla scuola e dalla cultura al sociale e alla ricerca scientifica . Oggi, dalle solide basi costruite, la Fondazione guarda al futuro pronta a crescere ancora, affrontando le nuove sfide della comunit à lodigiana. Presidente Guido Duccio Castellotti, quanto conta oggi valorizzare cultura, formazione e iniziative sociali per rafforzare l’identità lodigiana? "La Fondazione nasce come strumento per la crescita sociale, culturale ed economica del territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

In questa notizia si parla di: scuola - cultura

Sicurezza sul lavoro: ing. Penati, ‘Bene nuova norma che porta cultura sicurezza a scuola’

"War on education", il doc sulla guerra della Russia alla scuola e cultura ucraina

Un’estate a quattro zampe: gli studenti del Meucci a scuola di cultura cinofila con il Boxer Club d’Italia

Fenysia - Scuola di Linguaggi della Cultura - facebook.com Vai su Facebook

Scuola, cultura e ricerca scientifica: Così sosteniamo la nostra comunità: 1.600 progetti per un futuro migliore; AIRC porta a scuola la cultura della salute e del benessere; Scienza e vaccini non sono opinioni: quando lo insegneremo a scuola?.

Scuola, cultura e ricerca scientifica: "Così sosteniamo la nostra comunità: 1.600 progetti per un futuro migliore" - Il punto del presidente Castellotti alle porte della Giornata del Volontariato in piazza Vittoria a Lodi: "L’obiettivo è fare rete e formulare proposte condivise, per rispondere collettivamente ai bis ... Lo riporta ilgiorno.it

Fondazione Golinelli, laboratori e percorsi educativi tra ricerca, innovazione e impresa - Le attività di formazione della Fondazione Golinelli rivolte a giovani, famiglie, insegnanti, professionisti, imprese e Terzo settore ... Si legge su vita.it