Scuffet | Uno scudetto al Napoli ne vale come dieci

Ilnapolista.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arrivato al Pisa dopo la parentesi al Napoli, Simone Scuffet, durante il Media day del Pisa ha ricordato con gratitudine l’esperienza partenopea, breve ma intensa. Di seguito, le sue dichiarazioni. . «L’esperienza è stata breve, però mi ha lasciato tanto, con la gioia dello scudetto. E quando si dice che vincerne uno lì vale come dieci, è vero: la tifoseria dà veramente tanto. Stare tutti i giorni lì insegna sempre qualcosa di nuovo. Penso che sia più bello giocare contro una squadra così importante invece di andare a giocare dove ci sono meno tifosi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

