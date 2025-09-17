Scuffet | Uno scudetto al Napoli ne vale come dieci
Arrivato al Pisa dopo la parentesi al Napoli, Simone Scuffet, durante il Media day del Pisa ha ricordato con gratitudine l’esperienza partenopea, breve ma intensa. Di seguito, le sue dichiarazioni. . «L’esperienza è stata breve, però mi ha lasciato tanto, con la gioia dello scudetto. E quando si dice che vincerne uno lì vale come dieci, è vero: la tifoseria dà veramente tanto. Stare tutti i giorni lì insegna sempre qualcosa di nuovo. Penso che sia più bello giocare contro una squadra così importante invece di andare a giocare dove ci sono meno tifosi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: scuffet - scudetto
Scuffet: «Uno scudetto al Napoli ne vale come dieci» Il portiere al Media day del Pisa: «Stare tutti i giorni lì insegna sempre qualcosa di nuovo. L'esperienza è stata breve, però mi ha lasciato tanto. La tifoseria dà molto». - facebook.com Vai su Facebook
Scuffet, Per la salvezza ci vuole equilibrio; Quanto è costato il Napoli scudetto e quanto vale ora; Caprile verso la panchina a Napoli: il vice Sherri dovrebbe giocare la sfida Scudetto nel Cagliari.
Scuffet: "Ho scelto Pisa perché la società mi ha accontentato con un progetto triennale" - Simone Scuffet, portiere del Pisa, ha parlato nel corso del Media Day organizzato in data odierna dalla società toscana in maglia nerazzurra. Si legge su tuttomercatoweb.com
Con Lookman e Konè è un’Inter da scudetto. Lucca vediamo se vale il Napoli. Ultimatum Gasp. Vlahovic perchè restare dove nessuno ti vuole. Dopo Leoni teniamoci Comuzzo - Ora che è diventato anche azionista dell’Inter vuole costruire un progetto ancora più ambizioso. Lo riporta tuttomercatoweb.com