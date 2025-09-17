Scream 7 | Matthew Lillard promette che non rovinerà il franchise

Diretto dallo sceneggiatore originale di Scream, Kevin Williamson, il prossimo capitolo della longeva saga horror – Scream 7 – vedrà ancora una volta protagonista Sidney Prescott, interpretata da Neve Campbell. Non è sempre stato così, tuttavia, poiché il film ha vissuto alcuni importanti sconvolgimenti nel 2023, quando Melissa Barrera è stata licenziata, spingendo sia Jenna Ortega che il regista originale Christopher Landon ad abbandonare il progetto. Il cast di Scream 7 ora includerà, oltre a Campbell, Courteney Cox, David Arquette, Matthew Gooding e Jasmin Savoy Brown, tra gli altri. 🔗 Leggi su Cinefilos.it