Scossa di terremoto in provincia di Latina; tanti cittadini svegliati in piena notte | magnitudo 3.2
ABBONATI A DAYITALIANEWS Un terremoto di magnitudo 3.2 ha colpito ieri la città di Latina, con epicentro localizzato in Strada Santa Fecitola, a circa 8 chilometri di profondità. L’evento sismico, registrato dai sismografi dell’ INGV Italia, è stato avvertito chiaramente in città e in diversi comuni della provincia. La scossa percepita in più centri. Il sisma è stato avvertito in maniera netta non solo nel capoluogo, ma anche nei Monti Lepini e nei centri limitrofi. Le segnalazioni sono arrivate da Sermoneta, Pontinia e Sezze, dove i cittadini hanno percepito vibrazioni e tremolii, senza però segnalazioni immediate di danni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
