Scoppia l' incendio e il fuoco lambisce la Villa di Giufà | gli abitanti di una palazzina scappano di casa
Quasi come fosse luglio. Un incendio di sterpaglie ha lambito le abitazioni popolari di viale Che Guevara, nella zona Villa di Giufà di Favara. Gli abitanti di una palazzina, allarmati, hanno abbandonato le abitazioni, riversandosi per strada.Il fuoco non ha danneggiato il polmone verde della. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: scoppia - incendio
Paura al campeggio: scoppia un incendio nella notte, a fuoco due bungalow e una roulotte
Tragedia in un liceo nella Repubblica Centrafricana: scoppia incendio durante esame di maturità, 29 morti e oltre 260 feriti
Paura ad Anguillara, scoppia un vasto incendio: le fiamme minacciano le case, difficoltà nei soccorsi
Tragedia in mare, scoppia un incendio su una barca al largo della Libia: morti 50 rifugiati - X Vai su X
Cosa succede nella nostra testa quando scoppia un'emergenza? In caso di incendio, sisma o altre tipologie di emergenza, si attivano delle reazioni psicologiche che spesso ci limitano o ci impediscono di reagire in maniera ottimale. Fornire alla propria forza l - facebook.com Vai su Facebook
Scoppia l'incendio e il fuoco lambisce la Villa di Giufà: gli abitanti di una palazzina scappano di casa; Scoppia incendio lungo la superstrada, chiusi due svincoli: «Il fuoco faceva paura» (Foto); San Rocco al Porto, incendio nella notte: salvi due anziani e il loro cane.
Lascia la pentola sul fuoco, scoppia l’incendio: evacuato un condominio - Attimi di paura durante la notte ad Ancona per un incendio divampato in un appartamento in via Marini, vicino alla questura, evacuato un condominio. Scrive ilrestodelcarlino.it
Lascia il pentolino su fuoco e scoppia l'incendio nell'appartamente: evacuata una palazzina nella notte ad Ancona - Attimi di paura nella notte in via Marini, a due passi dagli uffici della questura. Come scrive corriereadriatico.it