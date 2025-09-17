Scoppia il caso rimborsi | il provvedimento fantasma
"Estensione dei termini per i Cis e la possibilità di presentare due domande distinte per gli eventi di settembre e ottobre 2024: le stabilisce un’ordinanza del capo Dipartimento della Protezione civile, alla quale la Regione ha già dato l’intesa". Così recitava, nero su bianco, il comunicato pubblicato a fine maggio sul sito di viale Aldo Moro. Un lungo elenco di misure a sostegno dei cittadini emiliano-romagnoli colpiti dalle alluvioni, in cui figurava la proroga del termine per la presentazione delle domande di acconto per il Contributo di immediato sostegno (Cis) per privati e imprese danneggiati, posticipata al 30 settembre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
