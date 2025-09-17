Scoperto terzo indagato shock | video minacce e abusi su bambina dodicenne
L'Aquila - A Sulmona emergono nuovi dettagli inquietanti: un 17enne aggiunto tra gli indagati per video pornografico, violenza sessuale e revenge porn, chat WhatsApp coinvolte. È stato iscritto un nuovo indagato, di 17 anni, nell’inchiesta che coinvolge già un 14enne e un 18enne accusati di aver abusato e ripreso una ragazzina di 12 anni a Sulmona. Secondo quanto riportano fonti giudiziarie, il diciassettenne è sospettato di aver realizzato uno dei video che immortalano la ragazza durante una violenza, poi diffuso in chat tramite WhatsApp, configurando il reato di revenge porn. I primi due indagati – il 14enne e l’18enne – sono accusati non solo di revenge porn, ma anche di violenza sessuale aggravata in concorso. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
