Abruzzo24ore.tv | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Aquila - A Sulmona emergono nuovi dettagli inquietanti: un 17enne aggiunto tra gli indagati per video pornografico, violenza sessuale e revenge porn, chat WhatsApp coinvolte. È stato iscritto un nuovo indagato, di 17 anni, nell’inchiesta che coinvolge già un 14enne e un 18enne accusati di aver abusato e ripreso una ragazzina di 12 anni a Sulmona. Secondo quanto riportano fonti giudiziarie, il diciassettenne è sospettato di aver realizzato uno dei video che immortalano la ragazza durante una violenza, poi diffuso in chat tramite WhatsApp, configurando il reato di revenge porn. I primi due indagati – il 14enne e l’18enne – sono accusati non solo di revenge porn, ma anche di violenza sessuale aggravata in concorso. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Scoperto terzo indagato shock: video, minacce e abusi su bambina dodicenne

