Scontro tra moto e auto a Sarno | Giuseppe muore a 19 anni

Salernotoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' spirato, questa mattina, in ospedale, Giuseppe Marchese, il 19enne di Sarno rimasto coinvolto in un incidente stradale verificatosi lunedì sera in via Ingegno. Troppo gravi le ferite riportate a seguito del violento impatto tra la moto su cui viaggiava, insieme a un amico (rimasto ferito ma. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: scontro - moto

Cortona, grave incidente a Tavarnelle: scontro moto-auto, 37enne portato in ospedale

Scontro tra moto e auto alla rotatoria

Nembro, scontro auto-moto: perde la vita un 53enne

Scontro tra moto e auto a Sarno: Giuseppe muore a 19 anni; Incidente a Salerno, scontro tra auto e moto sulla Tirrena: due persone ferite; Incidente tra auto e moto a San Mauro Cilento: grave un uomo, ferita la moglie.

Scontro auto-moto sulla Romea. Due feriti e disagi per alcune ore - Paura per un brutto incidente successo tra domenica e lunedì, prima dell’una di notte, lungo la SS309 Romea nel territorio comunale di Mesola. ilrestodelcarlino.it scrive

scontro moto auto sarnoArcola: scontro tra moto e auto, grave un motociclista di 41 anni - È stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Cisanello di Pisa un motociclista di 41 anni, rimasto coinvolto in un ... Lo riporta telenord.it

Cerca Video su questo argomento: Scontro Moto Auto Sarno