Durissimo scontro in tv tra il comico e conduttore Enzo Iacchetti ed Eyal Mizrahi, presidente della Federazione Amici di Israele. La rissa è andata durante È sempre Cartabianca, il programma d’approfondimento condotto da Bianca Berlinguer in onda su Rete 4 nella serata di martedì 16 settembre. I due ospiti stavano parlando su quanto sta accadendo nella Striscia di Gaza quando la discussione si è accesa rapidamente fino a sfociare in una vera e propria rissa. “Sei fascista” – “Stronzo, scendo giù” Si accendono i toni tra Iacchetti e il presidente di “Amici di Israele”, il quale sostiene che l’ingresso a Gaza costerà la vita a molti soldati israeliani e che, su 50 mila vittime, 25 mila sono terroristi di Hamas #esemprecartabianca pic. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Scontro in tv tra Eyal Mizrahi ed Enzo Iacchetti: “Fascista”, “Str***o, ti prendo a pugni” | VIDEO