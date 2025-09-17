Scontro in galleria tre feriti sulla variante a Ponte a Moriano Soccorso un 16enne con l’elicottero
Lucca, 17 settembre 2025 – Tre feriti nello scontro tra un bilico e un’auto sulla variante a Ponte a Moriano. L’incidente è avvenuto intorno alle 15 all’interno della galleria Botri a Sesto di Moriano. Nello scontro l’autista del mezzo pesante è rimasto illeso mentre sono rimaste ferite le tre persone che erano nell’auto: un ragazzo di 16 anni è stato portato con l’elisoccorso Pegaso 3 all’ospedale di Cisanello a Pisa in codice giallo per un trauma alla gamba; una donna di 54 anni in codice rosso (ma per dinamica) all’ospedale di Lucca; un’altra donna sui 70 anni portata in codice rosso per dinamica all’ospedale di Lucca. 🔗 Leggi su Lanazione.it
