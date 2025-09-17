Scontro Iacchetti-Mizrahi il primo | Neghi il genocidio a Gaza la replica | Fascista e il comico sbotta | St*onzo ti prendo a pugni - VIDEO
Scontro molto acceso a "È sempre Cartabianca" tra l'attore e comico ed il presidente della Federazione Amici di Israele Scontro accesissimo tra Enzo Iacchetti ed il presidente della Federazione Amici di Israele, Eyal Mizrahi a "È sempre Cartabianca". Il dibattito è andato avanti per diversi m. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Furia Iacchetti a #ÈSempreCartabianca: "Stronz*, ti prendo a pugni". Duro scontro tra il conduttore di Striscia e Eyal Mizrahi, presidente della federazione "Amici di Israele", ospiti di Bianca Berlinguer.
Violento scontro a È sempre Cartabianca tra Enzo Iacchetti ed Eyal Mizrahi, presidente della Federazione Amici di Israele. "Str***, ti prendo a pugni", ha minacciato Iacchetti, reagendo alla domanda di Mizrahi sulla definizione della parola "bambino", posta me
Il video di Enzo Iacchetti contro Mizrahi da Bianca Berlinguer: "Fascista", "S****** ti prendo a pugni" - Lite in diretta TV tra Enzo Iacchetti ed Eyal Mizrahi: l'accusa di fascismo da parte del presidente della Federazione Amici di Israele e la reazione del conduttore ...
Scontro in tv tra Eyal Mizrahi ed Enzo Iacchetti: "Fascista", "Str***o, ti prendo a pugni" | VIDEO - "Sei fascista" – "Stronzo, scendo giù" Si accendono i toni tra Iacchetti e il presidente di "Amici di Israele", il quale sostiene che l'ingresso a Gaza costerà la vita a molti soldati israeliani e che ...