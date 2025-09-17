Scontro auto-scooter si allontana dopo l’incidente Due denunce della polizia

Grosseto, 17 settembre 2025 – Un incidente con un ragazzo di 19 anni che adesso è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Le Scotte di Siena. Paura, nella sera di lunedì, sulla strada che porta a Marina. Nella zona di Principina a Mare infatti, lungo il canale San Rocco, un’auto e un ciclomotore si sono scontrati. Ad avere la peggio il ragazzo in scooter. Al momento dell’incidente (vanno comunque stabilite ancora le cause e l’esatta dinamica), l’auto che si è scontrata con lo scooter, con a bordo una coppia, si è allontanata dal luogo dell’incidente poco dopo essere successo. Il ragazzo alla guida ha ingranato la marcia e si è allontanato velocemente senza accertarsi delle condizioni del ferito che era rimasto immobile sul ciglio della strada. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scontro auto-scooter, si allontana dopo l’incidente Due denunce della polizia

