Scontri tra bande straniere | caos e paura

Ilrestodelcarlino.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spedizioni punitive tra bande straniere rivali terminate con più feriti e tanta inquietudine a Valmir di Petritoli, dove in meno di 24 ore, si sono verificati due scontri di cui uno nel piazzale del centro commerciale. Gli scontri hanno visto affrontarsi un gruppo di ragazzi di nazionalità albanese e un altro di nazionalità pakistana. Due comunità integrate in Valdaso, che però negli ultimi tempi sono entrate in aspro contrasto. Erano le 19.30 circa di lunedì, quando al parcheggio del centro commerciale, un ragazzo albanese è stato aggredito da un gruppo di circa dieci pakistani. Sprangate, calci e pugni tipiche di un’offensiva da vendetta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

scontri tra bande straniere caos e paura

© Ilrestodelcarlino.it - Scontri tra bande straniere: caos e paura

In questa notizia si parla di: scontri - bande

Scontri tra bande straniere: caos e paura; Caos in piazza Matteotti. Scoppia la rissa fra bande. Uno si rifugia nel bar. Ragazzi portati in questura; Irlanda del Nord, terza notte di caccia agli stranieri. E c'è chi mette bandiere britanniche alle finestre per evitare attacchi.

Rissa tra bande straniere. Trovato un altro coltello. Il video della violenza - I carabinieri sono tornati anche ieri a San Paolo, in via Borgioli, dove nella notte di venerdì una violenta rissa tra bande di stranieri ha lasciato sulla strada quattro feriti. lanazione.it scrive

Serbia nel caos: giovani incappucciati scatenano rivolte a Belgrado, Novi Sad e Valjevo - governative in Serbia degenerano: scontri violentissimi con la polizia, manifestanti mascherati devastano edifici pubblici e privati. Scrive it.euronews.com

Cerca Video su questo argomento: Scontri Bande Straniere Caos