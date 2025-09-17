Scontri tra bande straniere | caos e paura
Spedizioni punitive tra bande straniere rivali terminate con più feriti e tanta inquietudine a Valmir di Petritoli, dove in meno di 24 ore, si sono verificati due scontri di cui uno nel piazzale del centro commerciale. Gli scontri hanno visto affrontarsi un gruppo di ragazzi di nazionalità albanese e un altro di nazionalità pakistana. Due comunità integrate in Valdaso, che però negli ultimi tempi sono entrate in aspro contrasto. Erano le 19.30 circa di lunedì, quando al parcheggio del centro commerciale, un ragazzo albanese è stato aggredito da un gruppo di circa dieci pakistani. Sprangate, calci e pugni tipiche di un’offensiva da vendetta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
