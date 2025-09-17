Scontri con la polizia e i carabinieri al corteo per Gaza a Milano | protestano 3mila manifestanti

Fanpage.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si sono registrati scontri durante il presidio per Gaza che si è tenuto ieri lunedì 16 settembre a Milano. All'altezza di Porta Venezia i manifestanti (circa 3mila) sono stati bloccati dalle forze dell'ordine in tenuta antisommossa, che hanno caricato il corteo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: scontri - polizia

Serbia, scontri tra studenti e polizia a Novi Sad

Tensione a Belgrado, scontri tra manifestanti e polizia

Serbia, forti scontri fra la polizia e i civili che chiedono nuove elezioni

Milano, scontri al corteo pro Pal: cariche di polizia e carabinieri, in strada 4mila manifestanti; Scontri con la polizia e i carabinieri al corteo per Gaza a Milano: protestano 3mila manifestanti; Il corteo per Ramy: identificati oltre 30 partecipanti agli scontri nel quartiere San Lorenzo.

scontri polizia carabinieri corteoMilano, scontri al corteo pro Pal: cariche di polizia e carabinieri, in strada 4mila manifestanti - Doveva essere un presidio n piazza della Scala, poi i 4mila manifestanti si sono messi in marcia, tentando di sfondare il cordone di polizia e carabinieri in antisommossa ... msn.com scrive

scontri polizia carabinieri corteoMilano, scontri al corteo per Gaza: manganellate e tensioni - Momenti di forte tensione a Milano, quando il corteo per la Palestina indetto dopo l’inizio dell’invasione di terra di Gaza si è scontrato con le forze dell’ordine in assetto antisommossa. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Scontri Polizia Carabinieri Corteo