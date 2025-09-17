Scontri alla vigilia di Psg-Atalanta | arrestati 19 ultras bergamaschi La polizia parigina | Volti coperti e danneggiamenti

Open.online | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

19 tifosi bergamaschi sono stati arrestati a Parigi, alla vigilia della prima giornata di Champions League, che stasera 17 settembre vedrà l’ Atalanta sfidare il Paris Saint Germain. Secondo quanto riferito dalla polizia al quotidiano francese Le Parisien, gli ultras delle due squadre si sarebbero scontrati in rue des Lombards, tra il forum des Halles e il centro Pompidou, alle 21:15 di ieri sera 16 settembre. Nessun arresto risulterebbe invece tra le file dei tifosi parigini. Gli scontri e il fermo solo sui 19 italiani. I tifosi si sarebbero affrontati con con corpi contundenti e a volto coperto, prima dell’arrivo in massa di polizia e Gendarmerie. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: scontri - vigilia

Psg-Atalanta, scontri alla vigilia tra tifosi: arrestati 19 ultras bergamaschi

Scontri alla vigilia di Psg-Atalanta: arrestati 19 ultras bergamaschi. La polizia parigina: «Volti coperti e danneggiamenti; Scontri tra ultras a Parigi, arrestati 19 tifosi dell'Atalanta alla vigilia del match contro il PSG; Psg-Atalanta, scontri in strada a Parigi: arrestati 19 tifosi della Dea.

scontri vigilia psg atalantaPsg-Atalanta, scontri alla vigilia tra tifosi: arrestati 19 ultras bergamaschi - Atalanta, vigilia segnata da incidenti a Parigi: 19 tifosi atalantini fermati dalla polizia dopo scontri violenti in centro. Si legge su ilnapolista.it

scontri vigilia psg atalantaPsg-Atalanta, scontri a Parigi: fermati 19 tifosi italiani alla vigilia del match - La polizia francese ha fermato 19 tifosi bergamasci ... Secondo calcioatalanta.it

Cerca Video su questo argomento: Scontri Vigilia Psg Atalanta