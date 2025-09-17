Scontri alla vigilia di Psg-Atalanta | arrestati 19 ultras bergamaschi La polizia parigina | Volti coperti e danneggiamenti

19 tifosi bergamaschi sono stati arrestati a Parigi, alla vigilia della prima giornata di Champions League, che stasera 17 settembre vedrà l’ Atalanta sfidare il Paris Saint Germain. Secondo quanto riferito dalla polizia al quotidiano francese Le Parisien, gli ultras delle due squadre si sarebbero scontrati in rue des Lombards, tra il forum des Halles e il centro Pompidou, alle 21:15 di ieri sera 16 settembre. Nessun arresto risulterebbe invece tra le file dei tifosi parigini. Gli scontri e il fermo solo sui 19 italiani. I tifosi si sarebbero affrontati con con corpi contundenti e a volto coperto, prima dell’arrivo in massa di polizia e Gendarmerie. 🔗 Leggi su Open.online