Scomparsi 14mila litri di gasolio agricolo imprenditore condannato per evasione dell' accisa
La Corte di appello di Perugia ha confermato la condanna a sei mesi, 15 giorni e 8mila euro di multa per un imprenditore, legale rappresentante di una società per azioni, reo di aver sottratto al pagamento dell’accisa una quantità rilevante di gasolio per uso agricolo. La quantità di prodotto non. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
In questa notizia si parla di: scomparsi - 14mila
Scomparsi 14mila litri di gasolio agricolo, imprenditore condannato per evasione dell'accisa.
Sequestrati 34.000 litri di gasolio alterato a Vittuone: denunciato il gestore - 000 litri di gasolio alterato a Vittuone, destinato alla vendita al dettaglio e potenzialmente pericoloso per l’ambiente e la ... ilmessaggero.it scrive
Sequestrati 34mila litri di gasolio 'pericoloso' a distributore - I finanzieri del Comando Provinciale di Milano hanno sequestrato a Vittuone oltre 34 mila litri di gasolio alterato, destinato alla vendita al dettaglio e potenzialmente pericoloso per l'ambiente e ... Come scrive ansa.it