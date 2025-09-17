Scomparsi 14mila litri di gasolio agricolo, imprenditore condannato per evasione dell'accisa.

La Corte di appello di Perugia ha confermato la condanna a sei mesi, 15 giorni e 8mila euro di multa per un imprenditore, legale rappresentante di una società per azioni, reo di aver sottratto al pagamento dell’accisa una quantità rilevante di gasolio per uso agricolo. La quantità di prodotto non. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it