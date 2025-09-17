Scomparsa Maddie McCann rilasciato in Germania Christian Brückner per insufficienza di prove il 48enne era il principale sospettato
L’uomo è ora tecnicamente libero, ma sotto vincoli stringenti: gli inquirenti hanno sequestrato il suo passaporto, impedendogli di lasciare la Germania, e secondo sarà obbligato a indossare un braccialetto elettronico di sorveglianza Christian Brückner, il principale sospettato per la scompar. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
