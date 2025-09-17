Scomparsa Maddie McCann liberato il principale sospettato del rapimento
Articolo in aggiornamento Christian Brückner, il principale sospettato del rapimento di Maddie McCann, la bimba inglese scomparsa nel maggio del 2007 a Praia da Luz, in Portogallo, è tornato in libertà. Fino a ieri, il 47enne tedesco si trovava recluso nel carcere tedesco di Braunschweig, dove ha scontato una pena per stupro ai danni di una turista 72enne. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: scomparsa - maddie
“C’è una donna…”. Scomparsa Maddie McCann, cosa si è scoperto
Maddie McCann, la teoria dell’incidente e la donna indagata a sua insaputa per la bimba scomparsa
Scomparsa Maddie McCann, polizia inglese chiede di interrogare Christian Brueckner: “Si è rifiutato”
"C'è una donna...". Scomparsa Maddie McCann, colpo di scena: si è scoperto solo ora - facebook.com Vai su Facebook
Germania, il sospettato per la scomparsa di Madeleine McCann sarà rilasciato dopo aver scontato pena - X Vai su X
Maddie McCann, Christian Brueckner esce dal carcere: libero il principale sospettato della scomparsa della bambina in Portogallo nel 2007; Maddie, liberato in Germania il principale sospettato per la scomparsa della bimba; Caso Maddie McCann: Christian Brückner scarcerato, il 48enne libero senza accuse.
Scomparsa Maddie McCann, liberato il principale sospettato del rapimento - Christian Brückner è stato rilasciato dal carcere in Germania dopo aver scontato una pena per stupro ai danni di una turista 72enne ... Secondo msn.com
Liberato in Germania il principale sospettato del caso Maddie - Il principale sospettato della scomparsa della bambina britannica Madeleine McCann in Portogallo nel 2007, Christian Brückner, è stato rilasciato dal carcere in Germania dopo aver scontato una pena pe ... Da ansa.it