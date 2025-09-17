Scomparsa Maddie McCann Christian Brueckner esce dal carcere

Christian Brueckner è stato rilasciato. I l cittadino tedesco indagato per la scomparsa della piccola Maddie McCann, avvenuta 18 anni fa in Portogallo, è stato scarcerato dopo aver scontato la pena in un caso non correlato, ha dichiarato la polizia. Nel video il momento in cui il 48enne lascia il penitenziario, scortato dai mezzi delle forze dell’ordine. L’uomo stava scontando una pena di sette anni derivante dalla sua condanna del 2019 per lo stupro di una donna americana di 72 anni in Portogallo. Nelle scorse ore Brueckner ha lasciato il carcere di Sehnde, vicino a Hannover, nella Germania settentrionale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

