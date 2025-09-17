Scomparsa a Torino la 20enne Sofia Napolitano | la famiglia lancia l’appello sui social

Scomparsa Sofia Napolitano, 20 anni. Sono ore di grande preoccupazione per la famiglia di Sofia Napolitano, 20 anni, scomparsa lunedì 15 settembre in zona Mirafiori a Torino. La giovane ha detto alla madre che sarebbe andata ad assistere all’esame universitario di un’amica, ma non è più rientrata e da quel momento le tracce si sono interrotte. La famiglia ha diffuso l’allarme sui social e sta chiedendo a chiunque abbia informazioni di mettersi in contatto con le forze dell’ordine o direttamente con i parenti. Chi è Sofia Napolitano: descrizione e abiti al momento della scomparsa. Secondo quanto riportato dalla madre, Patrizia Pignalosa (account social “Pat Pignalosa”), Sofia ha i capelli castani, lunghi e ricci. 🔗 Leggi su News.robadadonne.it

