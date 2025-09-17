Scippo al Napoli a gennaio | allarme per Conte
Si accende già il calciomercato, i partenopei rubano l’occhio e registrano l’interessamento di un club importante per uno dei loro migliori elementi Il banco di prova europeo dopo i primi riscontri del campionato, c’è tanto interesse per capire come si districheranno le compagini nostrane. Soprattutto per il Napoli, che ha approcciato la nuova stagione in Serie A con notevole forza e convinzione, onorando sul campo il suo rango di campione d’Italia in carica e dando a vedere di essere, per il momento, la squadra da battere. – Calciomercato.it (fonte: © Lapresse) Gli azzurri scudettati ora si mettono alla prova in Champions League. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
In questa notizia si parla di: scippo - napoli
Napoli indiavolato, scippo di Conte a Guardiola: l’affare è senza precedenti
Scippo di Gasperini al Napoli, arriva la conferma: svolta improvvisa sul mercato
Napoli, fermato per uno scippo ci riprova pochi giorni dopo: arrestato
Probabilmente sarebbe uno dei momenti più entusiasmanti in assoluto: si chiuderebbe un cerchio ancora aperto. Quello scippo fa ancora male. - facebook.com Vai su Facebook
Scippo violento a Napoli, arrestato il rapinatore. VIDEO; Rapine e scippi nel centro di Napoli: arrestati due giovani, poi scarcerati; Pistole in faccia contro i dipendenti e casse ripulite: rapina al supermercato Md.
Scippo al Napoli a gennaio: allarme per Conte - I campioni d'Italia tremano, l'interesse di un top club per un loro giocatore: preoccupazione per il blitz per un azzurro ... Secondo calciomercato.it
Napoli, allarme Conte: “Preso Lucca per un motivo” - Il nuovo allarme di Antonio Conte: ecco la verità Una nuova svolta di calciomercato in casa Napoli dopo ... Si legge su calciomercato.it