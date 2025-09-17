Sciopero precari della Giustizia | Nei tribunali casertani adesione al 90%

I lavoratori a tempo determinato del Ministero della Giustizia di tutt'Italia hanno incrociato le braccia per lo sciopero indetto dalla Funzione Pubblica Cgil. Funzionari addetti all'Ufficio per il Processo, Data Entry e Tecnici, che da circa tre anni lavorano da precari, hanno manifestato. 🔗 Leggi su Casertanews.it