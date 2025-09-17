“Siamo di fronte a un vero e proprio sterminio di un popolo e a un tentativo esplicito di cancellare il diritto del popolo palestinese di esistere e di avere uno Stato. Credo che qualunque sincero democratico, di fronte a quello che sta succedendo, debba chiedere al governo israeliano di fermarsi, di bloccare l’invio di armi e qualsiasi attività commerciale con Israele”. Così Maurizio Landini , segretario della Cgil, spiega le motivazioni alla base dello sciopero per Gaza proclamato dal sindacato per il prossimo venerdì 19 settembre. Le sue parole al margine di un incontro tra le sigle confederate e il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, a Roma. 🔗 Leggi su Lapresse.it

In questa notizia si parla di: sciopero - gaza

"No alla soluzione finale contro il popolo palestinese", fiaccolata per Gaza e sciopero: la Cgil si mobilita

Gaza, leader sannita di un movimento cattolico inizia lo sciopero della fame

Gaza, leader sannita inizia lo sciopero della fame

La Toscana si ferma per Gaza: sciopero generale Cgil il 19 settembre Rossano Rossi: «Dove non c’è umanità non ci può essere giustizia sociale, democrazia, libertà» In piazza anche il Circolo Legambiente Livorno - X Vai su X

L’Unione sindacale di base di Riviera Trasporti aderisce allo sciopero di 24 ore indetto domani, mercoledì 17 settembre, per protestare contro “l’aggravarsi della situazione umanitaria nella Striscia di Gaza, oggetto di un vero e proprio genocidio da parte dello - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero per Gaza, Landini: Nella Striscia tentativo esplicito di cancellare i palestinesi; Scioperi per Gaza, stop il 19 e 22 settembre. Orari e cosa sapere; La Cgil si mobilita per Gaza - - L’economia com’è e come può essere. Per un’Italia capace di futuro.

Sciopero generale dei treni per Gaza, il 22 settembre possibili stop e disagi nei trasporti - Lo sciopero generale dei treni per sostenere Gaza, sarà dal 19 al 22 settembre coinvolge sindacati e lavoratori. Si legge su notizie.it

Scioperi per Gaza del 19 e 22 settembre: settori coinvolti, orari e motivazioni della mobilitazione nazionale - Mobilitazioni in tutta Italia: sciopero Cgil il 19 settembre e sciopero generale dei sindacati di base il 22. Secondo alfemminile.com