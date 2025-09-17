Sciopero generale per la Palestina del 22 settembre | autobus a rischio
Lunedì 22 settembre si terrà lo sciopero generale per la Palestina. Lo ha proclamato l'Unione Sindacale di Base. Lo sciopero è indetto per la giornata di lunedì 22 settembre “contro il genocidio in Palestina, la guerra e l’aumento delle spese militari, lo sfruttamento sul lavoro, l’assenza di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
In questa notizia si parla di: sciopero - generale
I vigili del Fuoco di Foggia incrociano le braccia: sciopero generale e mobilitazione in Prefettura
In India cresce l'adesione allo sciopero generale di domani
Al via lo sciopero generale in India, paralizzati i trasporti
Sciopero generale del 22 settembre dei sindacati di base: stop a trasporti, ferrovie, scuola - X Vai su X
il corteo di ieri a Roma convocato in giornata in risposta all'offensiva finale israeliana su #Gaza . Migliaia di persone hanno chiesto la rottura delle relazioni Italia Israele e invocato lo sciopero generale del 22 settembre. #globalsumudflotilla - facebook.com Vai su Facebook
Scioperi per Gaza, stop il 19 e 22 settembre. Orari e cosa sapere; La Cgil si mobilita. Sindacati di base in sciopero il 22; La guerra a Gaza fa incrociare le braccia: nuovo sciopero generale il 22 settembre.
La guerra a Gaza fa incrociare le braccia: nuovo sciopero generale il 22 settembre - Si fermano i lavoratori di trasporti, scuola, università e logistica in solidarietà del popolo palestinese. Si legge su bolognatoday.it
Sciopero generale lunedì 22 settembre per Gaza, a rischio settori pubblici e privati: gli orari dello stop - Lo sciopero generale di lunedì 22 settembre sarà di 24 ore coinvolgendo tutti i settori pubblici e privati per l’intera giornata lavorativa ... Secondo fanpage.it