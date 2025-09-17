Sciopero generale per la Palestina del 22 settembre | autobus a rischio

Parmatoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 22 settembre si terrà lo sciopero generale per la Palestina. Lo ha proclamato l'Unione Sindacale di Base. Lo sciopero è indetto per la giornata di lunedì 22 settembre “contro il genocidio in Palestina, la guerra e l’aumento delle spese militari, lo sfruttamento sul lavoro, l’assenza di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sciopero - generale

I vigili del Fuoco di Foggia incrociano le braccia: sciopero generale e mobilitazione in Prefettura

In India cresce l'adesione allo sciopero generale di domani

Al via lo sciopero generale in India, paralizzati i trasporti

Scioperi per Gaza, stop il 19 e 22 settembre. Orari e cosa sapere; La Cgil si mobilita. Sindacati di base in sciopero il 22; La guerra a Gaza fa incrociare le braccia: nuovo sciopero generale il 22 settembre.

sciopero generale palestina 22La guerra a Gaza fa incrociare le braccia: nuovo sciopero generale il 22 settembre - Si fermano i lavoratori di trasporti, scuola, università e logistica in solidarietà del popolo palestinese. Si legge su bolognatoday.it

sciopero generale palestina 22Sciopero generale lunedì 22 settembre per Gaza, a rischio settori pubblici e privati: gli orari dello stop - Lo sciopero generale di lunedì 22 settembre sarà di 24 ore coinvolgendo tutti i settori pubblici e privati per l’intera giornata lavorativa ... Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Sciopero Generale Palestina 22