Sciopero generale per la Palestina del 22 settembre | autobus a rischio

Lunedì 22 settembre si terrà lo sciopero generale per la Palestina. Lo ha proclamato l'Unione Sindacale di Base. Lo sciopero è indetto per la giornata di lunedì 22 settembre “contro il genocidio in Palestina, la guerra e l’aumento delle spese militari, lo sfruttamento sul lavoro, l’assenza di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: sciopero - generale

I vigili del Fuoco di Foggia incrociano le braccia: sciopero generale e mobilitazione in Prefettura

In India cresce l'adesione allo sciopero generale di domani

Al via lo sciopero generale in India, paralizzati i trasporti

Il 22 settembre sciopero generale. Il 4 ottobre corteo nazionale a Roma. Ognuno e ognuna di noi è chiamata a fare la propria parte. Stop genocidio! #palestina libera! - X Vai su X

SCIOPERO GENERALE E STUDENTESCO, 22 SETTEMBRE BLOCCHIAMO LE SCUOLE! In vista dello sciopero generale e studentesco del 22 settembre pubblichiamo la Piattaforma degli Studenti Medi, sei punti rivendicativi per bloccare le scuole e scender - facebook.com Vai su Facebook

Scioperi per Gaza, stop il 19 e 22 settembre. Orari e cosa sapere; La Cgil si mobilita. Sindacati di base in sciopero il 22; Veneto per Gaza: il 22 settembre blocco al porto di Venezia e sciopero generale Usb.

Sciopero generale per Gaza del 22 settembre: a rischio treni e mezzi pubblici per 24 ore - I sindacati di base lanciano la mobilitazione a sostegno di Gaza e della Flotilla. Si legge su quotidiano.net

Sciopero generale lunedì 22 settembre per Gaza, a rischio settori pubblici e privati: gli orari dello stop - Lo sciopero generale di lunedì 22 settembre sarà di 24 ore coinvolgendo tutti i settori pubblici e privati per l’intera giornata lavorativa ... Come scrive fanpage.it