Sciopero generale del 22 settembre stop a treni e mezzi pubblici per 24 ore
Roma, 17 settembre 2025 – Sarà un lunedì intenso dal nord al sud Italia quello del 22 settembre per scuole, università, logistica e trasporti a causa dello sciopero generale di 24 ore indetto dai sindacati di base Usb, Cub, Adl Cobas e Sgb a sostegno della popolazione di Gaza e della Global Sumud Flotilla, la missione umanitaria internazionale per cui decine di barche civili stanno facendo rotta verso la Striscia con l’obiettivo di rompere il blocco imposto da Israele portando viveri e medicinali. Potranno aderire i dipendenti dei settori pubblici e privati, escluso quello aereo e aeroportuale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
I vigili del Fuoco di Foggia incrociano le braccia: sciopero generale e mobilitazione in Prefettura
In India cresce l'adesione allo sciopero generale di domani
Al via lo sciopero generale in India, paralizzati i trasporti
Lo sciopero generale indetto per il 22 settembre a sostegno della popolazione di Gaza; Sciopero generale dei trasporti confermato: gli orari garantiti dei treni; Sciopero generale: Lunedì 22 Settembre Italia paralizzata, si ferma tutto; i dettagli.
Sciopero 22 settembre 2025 treni, taxi e mezzi pubblici fermi in tutta Italia: fasce orarie e servizi garantiti - 24 ore di mobilitazione generale che interessa buona parte del comparto della mobilità ma anche i settori scolastici, dell’Istruzione e della ricerca. Si legge su italiaoggi.it
È stato indetto uno sciopero generale per lunedì 22 settembre, a sostegno della popolazione palestinese nella Striscia di Gaza - Una serie di organizzazioni sindacali di base hanno indetto uno sciopero generale del settore pubblico e privato per lunedì 22 settembre, con l’obiettivo di manifestare la propria solidarietà alla pop ... Lo riporta ilpost.it