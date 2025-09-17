sciopero generale del 22 settembre stop a treni e mezzi pubblici per 24 ore

Roma, 17 settembre 2025 – Sarà un lunedì intenso dal nord al sud Italia quello del 22 settembre per scuole, università, logistica e trasporti a causa dello sciopero generale di 24 ore indetto dai sindacati di base Usb, Cub, Adl Cobas e Sgb a sostegno della popolazione di Gaza e della Global Sumud Flotilla, la missione umanitaria internazionale per cui decine di barche civili stanno facendo rotta verso la Striscia con l’obiettivo di rompere il blocco imposto da Israele portando viveri e medicinali. Potranno aderire i dipendenti dei settori pubblici e privati, escluso quello aereo e aeroportuale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

