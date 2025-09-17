Sciopero generale del 22 settembre | i servizi garantiti dal Comune

In questa notizia si parla di: sciopero - generale

I vigili del Fuoco di Foggia incrociano le braccia: sciopero generale e mobilitazione in Prefettura

In India cresce l'adesione allo sciopero generale di domani

Al via lo sciopero generale in India, paralizzati i trasporti

Lo sciopero generale indetto per il 22 settembre a sostegno della popolazione di Gaza; Sciopero 21 – 22 settembre 2025: tutti i treni garantiti; Sciopero generale 22 settembre: ecco chi si ferma.

È stato indetto uno sciopero generale per lunedì 22 settembre, a sostegno della popolazione palestinese nella Striscia di Gaza - Una serie di organizzazioni sindacali di base hanno indetto uno sciopero generale del settore pubblico e privato per lunedì 22 settembre, con l’obiettivo di manifestare la propria solidarietà alla pop ... Segnala ilpost.it

Sciopero generale lunedì 22 settembre 2025: chi si ferma e perché - Lunedì 22 settembre ci sarà uno sciopero generale del settore pubblico e privato: ecco il motivo e chi si ferma ... Da notizie.it