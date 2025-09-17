Milano, 17 settembre 2025 – Sarà un lunedì di impegno (per chi sciopera) e di passione (per chi volente o nolente subirà le conseguenze dello sciopero) quello che attende l’Italia tutta il 22 settembre. Uno sciopero generale di 24 ore è stato indetto, infatti, dai sindacati di base Usb, Cub, Adl Cobas e Sgb a sostegno della popolazione di Gaza e della Global Sumud Flotilla. Le ripercussioni si sentiranno su tutti i settori: scuole, università, logistica e trasporti. Potranno aderire i dipendenti dei settori pubblici e privati, escluso quello aereo e aeroportuale. Lo sciopero generale, le fasce di garanzia Atm. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sciopero generale del 22 settembre 2025. Atm, orari e fasce di garanzia. Le motivazioni dei sindacati