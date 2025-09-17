Sciopero e presidio per Gaza | Cgil organizza una mobilitazione nelle piazze italiane

Venerdì 19 settembre è stato indetto da Cgil uno sciopero nazionale per Gaza . Anche Rimini si mobilita con uno stop lavorativo di quattro ore e un presidio davanti alla Prefettura. “Il silenzio che avvolge le cancellerie europee e le istituzioni internazionali suona come un’assunzione di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Vigilanza privata in Toscana: oggi sciopero, presidio a Firenze

Nuovo sciopero dei lavoratori di Eurospin in Abruzzo, presidio davanti al supermercato di via del Circuito

Mobilitazione per salvare il posto di lavoro, al presidio arriva la Polizia. Il sindacato Sudd Cobas: "Continueremo lo sciopero ad oltranza"

19 settembre – Sciopero e mobilitazione nazionale CGIL Contro la guerra, contro i massacri a Gaza. Anche a Bergamo sono previste ore di sciopero e un presidio. Maggiori informazioni a breve, segui la pagina per restare aggiornato. - facebook.com Vai su Facebook

#Giustizia, sciopero dei precari Pnrr con presidio a Firenze. Alta adesione. La @FpCgilFirenze: “Urgono assunzioni” https://cgilfirenze.it/2025/09/giustizia-sciopero-dei-precari-pnrr-con-presidio-a-firenze/… - X Vai su X

19 settembre, giorno della mobilitazione Cgil per Gaza. Le piazze; PER GAZA: 4 ORE DI SCIOPERO DI TUTTI I SETTORI VENERDI' 19 SETTEMBRE 2025. A MODENA PRESIDIO IN PREFETTURA ALLE ORE 15; Sciopero e presidio della Cgil per Gaza.

Cgil in piazza dei Signori, presidio per Gaza: “Basta massacri di civili” - Venerdì 19 settembre, giornata di sciopero nazionale, alle 18 presidio della Cgil per Gaza in piazza dei Signori a Verona. Si legge su veronaoggi.it

Gaza, Cgil Roma e Lazio, venerdì presidio a Montecitorio e 4 ore di sciopero del settore privato - La Cgil di Roma e del Lazio proclama per venerdì 19 settembre 2025 uno sciopero regionale di 4 ore, da effettuarsi a fine di ogni turno di lavoro, per tutte le lavoratrici e i lavoratori dei settori ... Segnala ildiariodellavoro.it