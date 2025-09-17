Sciopero e presidio della Cgil per Gaza

La Cgil dichiara sciopero per Gaza. Anche a Piacenza venerdì 19 settembre si terrà lo sciopero nelle ultime quattro ore di ogni turno di lavoro (esclusi i settori sottoposti alla L. 14690) con presidio dalle ore 16.30 alle ore 18 di fronte al Palazzo del Governo, ossia la Prefettura di Piacenza. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

