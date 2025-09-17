Sciopero e presidio della Cgil per Gaza

In questa notizia si parla di: sciopero - presidio

Vigilanza privata in Toscana: oggi sciopero, presidio a Firenze

Nuovo sciopero dei lavoratori di Eurospin in Abruzzo, presidio davanti al supermercato di via del Circuito

Mobilitazione per salvare il posto di lavoro, al presidio arriva la Polizia. Il sindacato Sudd Cobas: "Continueremo lo sciopero ad oltranza"

#Giustizia, sciopero dei precari Pnrr con presidio a Firenze. Alta adesione. La @FpCgilFirenze: "Urgono assunzioni"

SCIOPERO PRECARI DELLA GIUSTIZIA CON PRESIDIO A POTENZA, FP CGIL POTENZA E MATERA: ALTISSIMA ADESIONE IN BASILICATA

Landini, fermare massacro a Gaza, mobilitazione nazionale venerdì 19 settembre; La guerra a Gaza fa incrociare le braccia: nuovo sciopero generale il 22 settembre; Cgil proclama lo sciopero generale a Genova per Gaza e contro tutte le guerre. Oggi presidio a De Ferrari.

Gaza, sciopero in tutta Italia venerdì 19 settembre: a Lecco presidio in piazza Diaz - La mobilitazione nazionale indetta da Maurizio Landini per "fermare il massacro" nella Striscia

Forlì, la Cgil proclama lo sciopero per Gaza: venerdì 19 settembre manifestazione in piazza Ordelaffi - Di fronte alla drammatica escalation di guerra e violenze a Gaza, la Cgil ha proclamato per venerdì 19 settembre 2025 una giornata di sciopero