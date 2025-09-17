Sciopero di 24 ore per Gaza trasporti a rischio e mobilitazione al porto

Per lunedì 22 settembre i sindacati di base hanno indetto uno sciopero generale di 24 ore che coinvolgerà vari settori: trasporto locale, ferrovie e logistica, portuali, scuole e università. Aderiranno alla mobilitazione le sigle Usb, Cub e Sgb.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it