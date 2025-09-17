Sciopero dei trasporti | si fermano treni e bus Lunedì nero anche in provincia di Latina

Lunedì nero per i trasporti. Il 22 settembre si fermano treni e anche gli autobus del trasporto pubblico locale e regionale.  Sciopero dei treni Per quanto riguarda i treni, il sindacato di base Usb ha  proclamato un’agitazione di 24 ore che coinvolgerà il personale del gruppo FS, Trenitalia. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

