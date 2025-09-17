Sciopero dei trasporti | si fermano treni e bus Lunedì nero anche in provincia di Latina

Luned ì nero per i trasporti . Il 22 settembre si fermano treni e anche gli autobus del trasporto pubblico locale e regionale. Sciopero dei treni Per quanto riguarda i treni, il sindacato di base Usb ha proclamato un’agitazione di 24 ore che coinvolgerà il personale del gruppo FS, Trenitalia. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Lunedì 22 settembre nuovo sciopero nazionale dei trasporti, si fermano mezzi GTT e treni: i dettagli - Infatti, dalle ore 21:00 di domenica 21 alle ore 21:00 di lunedì 22 settembre è indetto uno sciopero nazionale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. Scrive quotidianopiemontese.it

Sciopero 21 – 22 settembre 2025: tutti i treni garantiti - I treni si fermano 24 ore per lo sciopero del 21 e 22 settembre 2025: scopri gli orari della protesta e la lista dei treni garantiti. Secondo sicurauto.it