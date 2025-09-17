Sciopero dei trasporti a Napoli e in provincia | circumvesuviana linee flegree e metro nord a rischio

Eav comunica che per lunedì 22 settembre 2025, l'organizzazione sindacale USB ha proclamato un’azione di sciopero generale di 24 ore.Il servizio sarà garantito dalle ore 05:30 alle ore 8:30 e dalle ore 16:30 alle ore 19:30. Durante l’orario di sciopero - spiega l'Ente Autonomo Volturno -. 🔗 Leggi su Napolitoday.it