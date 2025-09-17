Sciopero dei lavoratori impiegati alla stazione Termini

Roma, 17 settembre 2025 – “Lavoratori senza alcuna certezza sul proprio futuro, turni massacranti e sindacato escluso dalle trattative sul licenziamento collettivo”: sono i motivi alla base dello sciopero proclamato dal sindacato autonomo SNALV Confsal, la mattina di martedì 16 settembre, presso i locali della stazione Termini. I lavoratori protestano contro la propria azienda, la multinazionale SSP ITALIA in liquidazione, che gestisce alla Stazione Termini insegne note e prestigiose come Exki, Leon, Tosca, Yo! Sushi e pizzeria Sorbillo, oltre ad avere altri locali anche a Torino e Milano. L’azienda ha avviato una procedura di licenziamento collettivo già mesi fa: i lavoratori, prima, sono rimasti all’oscuro dell’iniziativa e poi, iscrivendosi in massa allo SNALV Confsal, non hanno potuto partecipare con propri rappresentanti alle trattative tuttora in corso. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it