Sciopero 19 settembre 2025 chi si ferma e orari | tutto ciò che c’è da sapere

Due giornate di sciopero sono state indette per il 19 e il 22 settembre con al centro la richiesta di fermare il massacro a Gaza. A promuoverle sono Cgil e sindacati di base, con modalità diverse di adesione e orari che varieranno a seconda delle categorie. Il 19 settembre la Cgil ha indetto una giornata di mobilitazione con cortei, assemblee e presidi in tutta Italia. Lo sciopero del 19 settembre indetto dalla Cgil. Maurizio Landini (Imagoeconomica). Il segretario generale Maurizio Landini ha parlato di «un’azione di occupazione senza precedenti da parte del governo israeliano», chiedendo la sospensione di ogni accordo con Tel Aviv finché non cesserà la violenza. 🔗 Leggi su Lettera43.it

