Scienza e matematica le medaglie dell’Ateneo
Da Milano e dal Giappone a Urbino nel segno degli scienziati del rinascimento matematico. Sono state assegnate ieri le medaglie Commandino e Del Monte ai due illustri ricercatori Niccolò Guicciardini Corsi Salviati (università di Milano) e Nathan Camillo Sidoli della Waseda University (Tokyo). La cerimonia, che si inserisce in una recente ma ormai consolidata tradizione iniziata diversi anni fa, si è tenuta nell’aula magna del rettorato, alla presenza del magnifico Giorgio Calcagnini, del direttore del dipartimento di Scienze Pure e Applicate Andrea Viceré, del professore di filosofia della scienza Vincenzo Fano e del direttore del Centro “Urbino e la Prospettiva“ Laerte Sorini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
