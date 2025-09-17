Scienza e matematica le medaglie dell’Ateneo

Ilrestodelcarlino.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da Milano e dal Giappone a Urbino nel segno degli scienziati del rinascimento matematico. Sono state assegnate ieri le medaglie Commandino e Del Monte ai due illustri ricercatori Niccolò Guicciardini Corsi Salviati (università di Milano) e Nathan Camillo Sidoli della Waseda University (Tokyo). La cerimonia, che si inserisce in una recente ma ormai consolidata tradizione iniziata diversi anni fa, si è tenuta nell’aula magna del rettorato, alla presenza del magnifico Giorgio Calcagnini, del direttore del dipartimento di Scienze Pure e Applicate Andrea Viceré, del professore di filosofia della scienza Vincenzo Fano e del direttore del Centro “Urbino e la Prospettiva“ Laerte Sorini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

scienza e matematica le medaglie dell8217ateneo

© Ilrestodelcarlino.it - Scienza e matematica, le medaglie dell’Ateneo

In questa notizia si parla di: scienza - matematica

Scienza, l’Ateneo assegna le sue medaglie - Le onorificenze dedicate a Federico Commandino e Guidobaldo del Monte vanno a Niccolò Guicciardini Corsi Salviati e Nathan Camillo Sidoli ... Riporta msn.com

Olimpiadi della scienza, a 19 anni Michele Cavalli vince a Pechino due medaglie: «Una passione nata durante il Covid» - Appena uscito con il massimo dei voti dal liceo Ulivi della città Emiliana, il diciannovenne sta già per iscriversi alla facoltà di Fisica. corrieredibologna.corriere.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Scienza Matematica Medaglie Dell8217ateneo