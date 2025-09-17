Scienza e matematica le medaglie dell’Ateneo

Da Milano e dal Giappone a Urbino nel segno degli scienziati del rinascimento matematico. Sono state assegnate ieri le medaglie Commandino e Del Monte ai due illustri ricercatori Niccolò Guicciardini Corsi Salviati (università di Milano) e Nathan Camillo Sidoli della Waseda University (Tokyo). La cerimonia, che si inserisce in una recente ma ormai consolidata tradizione iniziata diversi anni fa, si è tenuta nell’aula magna del rettorato, alla presenza del magnifico Giorgio Calcagnini, del direttore del dipartimento di Scienze Pure e Applicate Andrea Viceré, del professore di filosofia della scienza Vincenzo Fano e del direttore del Centro “Urbino e la Prospettiva“ Laerte Sorini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

