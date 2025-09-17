Sciacca si accende con le Abarth 500 | raduno regionale in piazza Scandaliato

Agrigentonotizie.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sciacca, domenica 21 settembre, sarà la meta del raduno regionale delle Abarth 500. La scenografica piazza Angelo Scandaliato ospiterà, a partire dalle 9,30, auto e appassionati provenienti dalle province di Agrigento, Palermo, Caltanissetta e Trapani. L’iniziativa, giunta alla settima edizione e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sciacca - accende

Sciacca si accende con le Abarth 500: raduno regionale in piazza Scandaliato.

Cerca Video su questo argomento: Sciacca Accende Abarth 500