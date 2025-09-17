Schlein va da Ricci ma pensa alla Meloni | Da lei promesse vuote
“Fino alla vittoria”: questo il titolo della manifestazione con Elly Schlein e Stefano Bonaccini a sostegno del candidato alla presidenza delle Marche Matteo Ricci. Adesso c'è "una grande opportunità per le marchigiane e i marchigiani di cambiare pagina dopo questi cinque anni il governo", l'esordio della segretaria dem, che ha subito messo nel mirino il governo guidato da Giorgia Meloni: "L'esecutivo sta togliendo fondi alla sanità pubblica e questo vuol dire che gli ospedali si svuotano e le liste d'attesa si allungano all'infinito". La Schlein ha poi gettato nel calderone anche i dazi americani: "Abbiamo l'opportunità con Matteo Ricci di mettere al primo posto la cura delle nostre comunità, la sanità pubblica, il lavoro, il sostegno alle imprese, alle buone imprese di questo territorio, ne avranno bisogno anche rispetto ai dazi di Trump su cui questo governo destra non ha ancora detto come intende sostenere le imprese e le famiglie italiane e avremo molto da fare ma c'è una grande opportunità". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: schlein - ricci
Rebus Regionali per Schlein, Calenda scarica Ricci e sostiene Acquaroli
Il candidato pd nelle Marche Ricci è indagato. Conte: «Chiarisca» | Schlein e l'estate titubante
Marche, si allarga l’inchiesta: non solo Ricci (Pd), sono 24 gli indagati. L’ex sindaco di Pesaro sarà interrogato il 30 luglio. Intanto Conte chiede chiarezza e Schlein tace
Regionali Marche, Meloni e Schlein ai comizi per Acquaroli e Ricci - X Vai su X
Tre appuntamenti di una settimana davvero intensa. Questa sera a Sant'Angelo in Vado il secondo Talkin' provincia con Nicola Gaggi e Filippo Sorcinelli Domani sera appuntamento fondamentale in Piazzale della Libertà con Matteo Ricci , Elly Schlein e Stefa - facebook.com Vai su Facebook
Duello a distanza nelle Marche. Meloni va ad Ancona per Acquaroli, Schlein a Pesaro con Ricci; Un mercoledi da leoni: duello Meloni-Schlein; Marche, Schlein lancia la volata: “Con Ricci vinciamo per forza”.
Regionali Marche, Meloni e Schlein ai comizi per Acquaroli e Ricci - La segretaria del Pd a Pesaro per la corsa del candidato del centrosinistra ... Come scrive repubblica.it
Elezioni: Schlein, grande opportunità nelle Marche - Adesso c'è "una grande opportunità per le marchigiane e i marchigiani di cambiare pagina dopo questi 5 anni il Governo di Giorgia Meloni sta togliendo fondi alla sanità pubblica e questo vuol dire che ... Riporta ansa.it