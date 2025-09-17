Schlein va da Ricci ma pensa alla Meloni | Da lei promesse vuote

“Fino alla vittoria”: questo il titolo della manifestazione con Elly Schlein e Stefano Bonaccini a sostegno del candidato alla presidenza delle Marche Matteo Ricci. Adesso c'è "una grande opportunità per le marchigiane e i marchigiani di cambiare pagina dopo questi cinque anni il governo", l'esordio della segretaria dem, che ha subito messo nel mirino il governo guidato da Giorgia Meloni: "L'esecutivo sta togliendo fondi alla sanità pubblica e questo vuol dire che gli ospedali si svuotano e le liste d'attesa si allungano all'infinito". La Schlein ha poi gettato nel calderone anche i dazi americani: "Abbiamo l'opportunità con Matteo Ricci di mettere al primo posto la cura delle nostre comunità, la sanità pubblica, il lavoro, il sostegno alle imprese, alle buone imprese di questo territorio, ne avranno bisogno anche rispetto ai dazi di Trump su cui questo governo destra non ha ancora detto come intende sostenere le imprese e le famiglie italiane e avremo molto da fare ma c'è una grande opportunità". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

