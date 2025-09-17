Schlein | Meloni torna nelle Marche dopo 5 anni con promesse vuote

Quotidiano.net | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pesaro, 17 set. (askanews) - "Ad Ancona oggi si sono fatti rivedere dopo cinque anni, si è fatta rivedere Giorgia Meloni con promesse vuote come se non governassero da cinque anni", "dobbiamo cambiare". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein parlando con i giornalisti al suo arrivo a Pesaro alla manifestazione a sostegno di Matteo Ricci candidato alla presidenza della Regione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

