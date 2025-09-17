Schlein da Pesaro | sanità salari e stoccata sulla famiglia al centrodestra

Sbircialanotizia.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre ad Ancona il centrodestra accende i riflettori sulla sua kermesse elettorale, a Pesaro Elly Schlein rilancia la sfida assieme al candidato di centrosinistra Matteo Ricci, puntando su lavoro, sanità e partecipazione popolare. Il messaggio è chiaro: l’esito delle regionali passerà dalla capacità di mobilitare gli elettori, più che dalla forza dei singoli leader. Sanità . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

schlein da pesaro sanit224 salari e stoccata sulla famiglia al centrodestra

© Sbircialanotizia.it - Schlein da Pesaro: sanità, salari e stoccata sulla famiglia al centrodestra

In questa notizia si parla di: schlein - pesaro

Marche, si allarga l’inchiesta: non solo Ricci (Pd), sono 24 gli indagati. L’ex sindaco di Pesaro sarà interrogato il 30 luglio. Intanto Conte chiede chiarezza e Schlein tace

Da Milano a Bari fino a Pesaro: Schlein costretta a sostenere i big travolti dagli scandali

Duello a distanza nelle Marche. Meloni va ad Ancona per Acquaroli, Schlein a Pesaro con Ricci

schlein pesaro sanit224 salariSchlein: “Meloni si vergogni, non ha fatto nulla per i salari” - Sono sei milioni di italiani, quelli che non riescono a curarsi, guardali Giorgia Meloni, ci ... Riporta strettoweb.com

schlein pesaro sanit224 salariSchlein a Pesaro attacca il centrodestra: "Parlano tanto della famiglia tradizionale e nessuno di loro ce l'ha" - La segretaria Pd sul palco con il candidato di centrosinistra per la presidenza della regione Marche Matteo Ricci ... Secondo adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Schlein Pesaro Sanit224 Salari