Sono stati trasportati all'Ospedale Maggiore di Parma in gravi condizioni di salute i due giovani - un ragazzo e una ragazza - che si trovavano a bordo di una moto che si è scontrata con un' auto a Brescello, in provincia di Reggio Emilia, alle ore 16 di mercoledì 17 settembre. L'incidente è. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: schianto - auto

Il boato, la colonna di fuoco e il mistero del paracadute: la cronaca dello schianto dell’ultraleggero tra le auto a Brescia

Schianto devastante: due auto si scontrano a 200 km/h

Pauroso schianto. Auto piomba di notte contro un’abitazione. Fuga di gas, tutti evacuati

Prima la fuga all'alt, poi lo schianto e l'auto ribaltata in centro a Udine: denunciati due albanesi --> www.nordest24.it/udine-incidente-via-grazzano-denunciati-due-cittadini-albanesi - facebook.com Vai su Facebook

Schianto #auto-#moto all’#incrocio, grave un ragazzo di 17 anni - X Vai su X

Schianto tra auto e moto, due giovani gravi al Maggiore di Parma: 19enne trasportata in elisoccorso; Finisce con la sua auto contro un'altra in sosta e si ribalta: ferita una donna; Incidente nel milanese, schianto tra un'auto e una moto all'incrocio: due ragazzine in ospedale.

Schianto tra auto e moto, due giovani gravi al Maggiore di Parma - Condividi La moto coinvolta nell'incidente Foto da: Schianto tra auto e moto, due giovani gravi al Maggiore di Parma L'ambulanza sul posto a Brescello Foto da: Schianto tra auto e moto, due giovani gr ... parmatoday.it scrive

Incidente nel milanese, schianto all'incrocio tra un'auto e una moto: due ragazzine in ospedale - È successo all'incrocio tra via 1° maggio e via dei Boschi a Nerviano nella serata di lunedì 15 settembre. Lo riporta milanotoday.it