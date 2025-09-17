Schianto tra auto e moto a Bedonia due feriti | grave un motociclista

Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di mercoledì 17 settembre lungo la provinciale tra Borgotaro e Bedonia. Un'auto e una moto si sono scontrate, per cause in corso di accertamento. Ad avere la peggio il conducente della moto, che è stato trasportato al pronto. 🔗 Leggi su Parmatoday.it