Schianto sull’Adriatica Cinque feriti due gravi
Spaventoso incidente alle 11.41 di ieri mattina sulla Statale 16 Adriatica nella zona a mare all’altezza del Romagna Shopping Valley, fra i Comuni di Savignano e Gatteo. Un camion frigo di un’azienda del posto ha tamponato violentemente una Renault Clio ferma in panne sulla carreggiata e sulla quale viaggiavano cinque ragazzi, rimasti incastrati nell’auto diventata un cartoccio. In seguito all’impatto fortissimo, il camion frigo si è ribaltato sulla corsia di marcia. Il traffico si è immediatamente bloccato e si sono formate code chilometriche sulla Statale 16. Il bilancio è di due feriti gravissimi e altri tre sempre gravi ma questi ultimi non sarebbero in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: schianto - sull
Schianto sull’A1: tre morti e due feriti, tra cui una bambina | FOTO
Folle fuga dalla polizia e schianto a 200 all’ora sull’auto rubata: Lali aveva 18 anni
Un’altra croce sull’ex statale 234: Alessandra Chiecchi morta nello schianto tra la sua auto e un tir
Schianto sull’A24, all’altezza di Tagliacozzo. Violento impatto tra due automobili, due feriti gravi. - facebook.com Vai su Facebook
+++ULTIM'ORA+++ Un altro tragico schianto sulle strade siciliane, l'#incidente mortale nella mattinata in provincia di #Palermo - X Vai su X
Maxi incidente oggi sull’Adriatica a Cesena | 5 ragazzi feriti 2 sono gravissimi.
Schianto, muore un 32enne. Feriti quattro calciatori della San Benedetto - SAN BENEDETTO DEI MARSI Schianto tra tre auto: un morto e cinque feriti gravi, tra loro anche quattro calciatori che andavano a fare gli allenamenti. Si legge su ilmessaggero.it
Reggio Emilia, grave incidente a Rio Saliceto; «Auto finisce fuori strada, cinque feriti. Tre sono gravissimi» - Un grave incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di Ferragosto a Rio Saliceto, in provincia di Reggio Emilia. Segnala corrieredibologna.corriere.it