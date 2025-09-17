Spaventoso incidente alle 11.41 di ieri mattina sulla Statale 16 Adriatica nella zona a mare all’altezza del Romagna Shopping Valley, fra i Comuni di Savignano e Gatteo. Un camion frigo di un’azienda del posto ha tamponato violentemente una Renault Clio ferma in panne sulla carreggiata e sulla quale viaggiavano cinque ragazzi, rimasti incastrati nell’auto diventata un cartoccio. In seguito all’impatto fortissimo, il camion frigo si è ribaltato sulla corsia di marcia. Il traffico si è immediatamente bloccato e si sono formate code chilometriche sulla Statale 16. Il bilancio è di due feriti gravissimi e altri tre sempre gravi ma questi ultimi non sarebbero in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Schianto sull’Adriatica. Cinque feriti, due gravi