In un reel pubblicato su Instagram all’inizio del nuovo anno scolastico, il professore Vincenzo Schettini – noto per il progetto La fisica che ci piace – ha rivolto un augurio ai ragazzi, ma anche un invito esplicito a guardare oltre la superficie. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: schettini - agli

Maturità 2025, Vincenzo Schettini invita gli studenti a riflettere sul “silenzio” agli orali: “Dietro c’è un disagio, ma la protesta va fatta diversamente”

Stop agli smartphone in classe, Schettini: “La responsabilità del controllo viene scaricata sempre sugli insegnanti, ma non siamo cani da guardia”

Premio Sele d'Oro Mezzogiorno. . 10° striscia quotidiana dal Premio Sele d'Oro 2025, sabato 13 Settembre, MEDITERRANEI con Vincenzo Schettini, Carosones e MR RAIN. - facebook.com Vai su Facebook

Schettini agli studenti: Ricordate che i docenti sono padri, madri, zii, nonni; I tre consigli di Prof Schettini per l'ultimo mese di scuola; Vincenzo Schettini: «C'è un disagio degli studenti ma boicottare l'esame di maturità è il modo sbagliato di protestare. Io avrei fatto un orale da urlo»..

Vincenzo Schettini: «C'è un disagio degli studenti ma boicottare l'esame di maturità è il modo sbagliato di protestare. Io avrei fatto un orale da urlo». - Dopo i casi di protesta di Gianmaria Favaretto del liceo scientifico Fermi di Padova, di Maddalena Bianchi, studentessa del liceo scientifico di Belluno, e di uno studente del liceo classico Antonio ... Come scrive vanityfair.it