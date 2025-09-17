Scherma Italia protagonista ai Mondiali Militari Siviglia 2025 | Gregorio e Lombardi volano in finale bronzo per Gargano

Grande avvio degli azzurri nella rassegna iridata in Spagna: due finalisti per l’oro nelle prove individuali e già una medaglia conquistata grazie a Rebecca Gargano. L’Italia della scherma comincia con il piede giusto ai Mondiali Militari 2025, in corso a Siviglia. Nella giornata inaugurale della rassegna internazionale, gli azzurri hanno messo a segno risultati di grande prestigio: Rossella Gregorio nella sciabola e Giulio Lombardi nel fioretto si sono qualificati per le finalissime di sabato 20 settembre, mentre Rebecca Gargano ha conquistato una splendida medaglia di bronzo nella sciabola femminile. 🔗 Leggi su Sportface.it