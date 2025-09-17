Scherma Italia protagonista ai Mondiali Militari Siviglia 2025 | Gregorio e Lombardi volano in finale bronzo per Gargano
Grande avvio degli azzurri nella rassegna iridata in Spagna: due finalisti per l’oro nelle prove individuali e già una medaglia conquistata grazie a Rebecca Gargano. L’Italia della scherma comincia con il piede giusto ai Mondiali Militari 2025, in corso a Siviglia. Nella giornata inaugurale della rassegna internazionale, gli azzurri hanno messo a segno risultati di grande prestigio: Rossella Gregorio nella sciabola e Giulio Lombardi nel fioretto si sono qualificati per le finalissime di sabato 20 settembre, mentre Rebecca Gargano ha conquistato una splendida medaglia di bronzo nella sciabola femminile. 🔗 Leggi su Sportface.it
In questa notizia si parla di: scherma - italia
Scherma, i convocati dell’Italia per i Mondiali: 26 azzurri in gara a Tbilisi, torna Favaretto
Scherma, le speranze di medaglia dell’Italia ai Mondiali 2025 nelle gare individuali
Scherma, Mondiali 2025: le carte da medaglia dell’Italia nelle gare a squadre
Federazione Italiana Scherma - facebook.com Vai su Facebook
Scherma, Mondiali di Iksan: l’Italia conquista 7 medaglie e il secondo posto in classifica generale. Scopri di più https://bit.ly/3I3livO #sport #sportanddisability #inclusion #sportinclusion #disabilityinclusion #disabili #support #rights #SuperAbileInail - X Vai su X
Mondiali di scherma, il fioretto che ti aspetti; Mondiali di scherma 2025, la guida: i favoriti, le speranze dell'Italia e come vederli in tv; Mondiali scherma paralimpica: niente pedana per Bebe Vio, ma guida.
Mondiali Paralimpici scherma 2025, argento per Rigo nel fioretto. Oggi in pedana Betti, Lambertini e Mogos - Italia protagonista al Mondiale Paralimpico di scherma di Iksan 2025. Lo riporta sportface.it
Due salernitani a Siviglia per i Mondiali Militari di scherma: la sciabolatrice Rossella Gregorio e l’arbitro Carlo Avallone - Salerno protagonista a Siviglia 2025 Due salernitani saranno protagonisti ai Campionati del Mondo Militari di scherma “Siviglia 2025”, in programma dal 16 ... Riporta zon.it