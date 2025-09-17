Scene di combattimento del mcu da non perdere

Il Marvel Cinematic Universe (MCU) si distingue per una vasta gamma di sequenze di combattimento che, pur non tutte raggiungendo lo stesso livello di eccellenza, contribuiscono a creare un patrimonio di scene memorabili. Alcune battaglie, però, sono spesso sottovalutate o considerate meno rilevanti rispetto ad altre più iconiche. Questo articolo analizza alcune delle sfide più interessanti e meno riconosciute del MCU, evidenziando come elementi come il contesto narrativo, le coreografie e le dinamiche tra i personaggi possano elevare anche scene apparentemente semplici. eterni contro ikaris in eternals. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

