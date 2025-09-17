Scanzi difende Iacchetti dopo lo scontro tv su Gaza | Mizrahi? Un Parenzo appena più riuscito Il giornalista replica | Ci mancava il commento del Chihuahua
La polemica scoppiata dopo lo scontro televisivo tra Enzo Iacchetti ed Eyal Mizrahi a È sempre Cartabianca non si è fermata agli studi di Retequattro, ma è rapidamente tracimata anche sui social, accendendo un botta e risposta tra volti noti del giornalismo italiano. Dopo la lite in diretta, Andrea Scanzi, firma del Fatto Quotidiano, ha elogiato la reazione di Iacchetti in un post su Instagram: «Spero che abbiate visto Enzo Iacchetti a È sempre Cartabianca pochi minuti fa – scrive il giornalista -. Di fronte a un personaggio semplicemente improponibile, una sorta di David Parenzo appena più riuscito, Enzo è semplicemente esondato ed esploso, dando voce a tutto il dolore e a tutta l’indignazione di chi non può restare indifferente di fronte allo sterminio dei palestinesi», si legge su Instagram. 🔗 Leggi su Open.online
