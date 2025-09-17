Scandicci dagli scavi del cantiere emerge un accampamento di cacciatori di 11mila anni fa
Scoperta a Scandicci un accampamento di cacciatori-raccoglitori nomadi di circa 11mila anni fa. La scoperta archeologica è avvenuta nella primavera 2024, nel cantiere per la nuova scuola Enrico Fermi in corso di realizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale, con l’impiego di fondi del Pnrr. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
La scoperta dagli scavi. Risale a 11mila anni fa - Era sotto terra, nell’area dove sta nascendo la scuola Fermi, a due passi dal comune. Come scrive msn.com
