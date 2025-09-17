Scandalo per KPop Demon Hunters | usata l’IA per creare le canzoni?

La colonna sonora del successo Netflix KPop Demon Hunters continua a far parlare di sé, ma questa volta non solo per il suo successo e rischiando di sollevare un polverone. Una delle canzoni, Soda Pop, interpretata dalla band demoniaca Saja Boys, è finita sotto i riflettori per un possibile uso di ChatGPT nella sua creazione. Durante un recente evento a Seoul per l’apertura della nuova sede coreana di OpenAI, il cantautore Vince, accreditato come uno dei co-autori del brano secondo un blog post di Netflix, avrebbe affermato di aver utilizzato la controversa tecnologia AI per comporre Soda Pop. Un tweet, ora cancellato ma recuperato tramite screenshot su Reddit e attribuito a un dirigente di OpenAI, riportava: “ Il momento migliore della celebrazione del lancio è stato sentire il cantautore Vince raccontare come ChatGPT lo abbia aiutato a scrivere ‘Soda Pop’ di KPop Demon Hunters. 🔗 Leggi su Screenworld.it

